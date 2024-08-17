مصدر أمني:قضاء زيدان أطلق سراح متهم بسرقة (47) مليار ديناراً

مصدر أمني:قضاء زيدان أطلق سراح متهم بسرقة (47) مليار ديناراً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلن مصدر مسؤول في محافظة الانبار، الجمعة، عن اطلاق سراح القيادي في حزب تقدم مدير عام الدائرة الادارية والمالية في الوقف السني المتهم باختلاس 47 مليار دينار  . وقال المصدر، ان ” مدير عام الدائرة الادارية والمالية في الوقف السني والقيادي في حزب تقدم محمود نوري الحاتمي اطلق سراحه بعد توقيفة على ذمة التحقيق على خلفية اختلاسه لمبلغ 47 مليار دينار من اموال الوقف السني مخصصة لإعادة اعمار وتأهيل المساجد المتضررة جراء العمليات الارهابية في الانبار فضلا عن تلاعبه بالتخصيصات المالية لأصحاب العقود “.واضاف المصدر ان” دائرة الوقف السني طردت الحاتمي من منصبه بتهمة الاختلاس والتلاعب بأموال الوقف ، مبينا ان” الحاتمي اطلق سراحه من احدى السجون في بغداد رغم اختلاسه المبالغ “.وتابع، ان” الحاتمي لم يمضي في توقيفة سوى اربعة اشهر وصدر قرار بإطلاق سراحه من دون معرفة المزيد من التفاصيل ، مبينا، ان “الحاتمي وصل الى منزله في الفلوجة وسط احتفال اهله ببراءته على حد تعبيرهم “.يشار الى ان قوة امنية اعتقلت قبل اربعة اشهر الحاتمي على خلفية تورطه بملفات فساد وصدر حكم بتوقيفه”

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