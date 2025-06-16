مصدر أمني:لا توجد دفاعات جوية عراقية في ديالى

مصدر أمني:لا توجد دفاعات جوية عراقية في ديالى
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- نفى مصدر أمني مطلع، اليوم الاثنين (16 حزيران 2025)، الأنباء التي تحدثت عن تصدي الدفاعات الجوية العراقية لأجسام مجهولة في سماء محافظة ديالى، قرب معبر المنذرية الحدودي مع إيران.وقال المصدر ، إن “المعلومات التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تفعيل الدفاعات الجوية العراقية قرب معبر المنذرية، أقصى شمال شرق ديالى، لا أساس لها من الصحة، ويتم نفيها جملة وتفصيلاً”.وأضاف أن “محافظة ديالى لم تشهد خلال الساعات الـ24 الماضية أي نشاط للدفاعات الجوية العراقية، سواء في قواطع العمليات أو المناطق الحدودية”، مشيراً إلى أن “الدفاعات الجوية التي تم رصد حركتها تعود للقوات الإيرانية في العمق، وتحديداً ضمن أراضٍ تقع على بعد عشرات الكيلومترات داخل الأراضي الإيرانية”.وأوضح المصدر، أن “البعض أخطأ في تقدير هوية تلك الدفاعات، وظن بأنها تابعة للقوات العراقية، في حين أن النشاط كان محصوراً داخل الأراضي الإيرانية حصراً، ولم يتم تسجيل أي خرق جوي داخل الحدود العراقية في ديالى”.

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