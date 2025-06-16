مصدر أمني:لا توجد دفاعات جوية عراقية في ديالى

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منظمة بدر تجدد اسطوانتها المشروخة بإخراج القوات الأمريكية من العراق
بريطانيا تطلب من العراق إبعاد الحشد الشعبي عن الحرب الإيرانية الإسرائيلية
السوداني:سأقاتل مع إيران ضد إسرائيل حتى “الاستشهاد”
النزاهة:فساد كبير في وزارة النقل بزعامة القيادي في بدر ( رزاق محيبس)
أكثر من (5) ملايين برميل نفط الصادرات العراقية لأمريكا خلال الشهر الماضي
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إسرائيل..نظام دفاعي جديد لاعتراض الصواريخ الإيرانية
ترامب:لا علاقة لنا بالهجمات الإسرائيلية على إيران
كاتس: سنحرق طهران إذا واصلت بإطلاق الصواريخ تجاه إسرائيل
الهجوم الإسرائيلي على إيران .. دمار المنشآت النووية ومقتل العشرات من قادتها
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتزم بإصدار قرار بوقف فوري لإطلاق النار في غزة
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السوداني:سأقاتل مع إيران ضد إسرائيل حتى “الاستشهاد”
السوداني:حماية إيران والدفاع عنها بمثابة حماية العراق والدفاع عنه
الإطار يجدد دعمه لإيران والقتال معها ضد إسرائيل حتى “الاستشهاد”
السوداني لبزشكيان:سأبقى الجندي الوفي لإيران وكل أمكانيات العراق في خدمتكم
السوداني: ضرب إسرائيل لإيران هو استهداف للعراق
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