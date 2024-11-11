مصدر أمني:مجموعة مسلحة ميليشياوية تنشر الرعب في منطقة الزعفرانية

مصدر أمني:مجموعة مسلحة ميليشياوية تنشر الرعب في منطقة الزعفرانية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر أمني؛ الأثنين، أن معلومات وردت بوجود عدد من الظروف الورقية “الغامضة” بالقرب من 6 منازل ضمن منطقة الزعفرانية تعود لمواطنين مدنيين.وتابع المصدر؛ ان الظروف الورقية قام برميها أشخاص مجهولون، وبعد فتح الظروف تبين وجود رسالة تهديد ،إخلاء المنازل خلال أسبوع أو القتل.وأشار المصدر؛ إلى أن قوة امنية تتابع كاميرات المراقبة في محاولة للتوصل للفاعلين.

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