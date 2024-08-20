مصدر أمني:محكمة التمييز تصادق على سجن محافظ الانبار السابق

مصدر أمني:محكمة التمييز تصادق على سجن محافظ الانبار السابق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد مصدر  أمني مسؤول في محافظة الانبار، اليوم الثلاثاء، المصادقة على حكم السجن بحق محافظ الانبار السابق علي فرحان الدليمي . وقال المصدر ، ان ” محكمة التمييز صادقت على حكم الحبس الصادر من قبل المحكمة المختصة عام واحد دون اجراء أي تغيير رغم الضغوطات السياسية التي مارستها بعض الأطراف السياسية للعدول عن النطق بقرار الحكم “. واضاف المصدر ان ” القضاء قال كلمته ولم يمتثل لهذه الضغوطات”، مبينا ان ” المحكمة احالت اوراق الدليمي لنقله إلى أحد السجون بعد فشل محاميه بتميز القرار وبراءته من التهم الموجه ضده حول تكليف العشرات بصفة مستشار إبان توليه منصب محافظ الانبار “.

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