مصدر أمني:مقتل وإصابة 3 أفراد من الشرطة الاتحادية في اشتباك مسلح مع عناصر داعش في كركوك

مصدر أمني:مقتل وإصابة 3 أفراد من الشرطة الاتحادية في اشتباك مسلح مع عناصر داعش في كركوك
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كركوك/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر أمني، اليوم، بوقوع اشتباكات بين الشرطة الاتحادية وعناصر من “داعش”الارهابي في محافظة كركوك.وقال المصدر ، إن “اشتباكات وقعت قبل قليل بين عناصر داعش الارهابي وقوات الشرطة الاتحادية ضمن تاحية الرشاد في كركوك”.وأضاف المصدر أنها “اسفرت عن استشهاد منتسب من الاتحادية واصابة ٢ آخرين بجروح فضلا عن مقتل داعشي واصابة اخر”.

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