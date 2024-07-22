مصدر أمني:هجوم مسلح على مبنى محافظة ميسان

مصدر أمني:هجوم مسلح على مبنى محافظة ميسان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- افاد مصدر امني بمحافظة ميسان جنوبي العراق، اليوم الاثنين، بتعرض مبنى المحافظة لهجوم مسلح.وذكر المصدر، ان “مسلحين مجهولين يستقلون عجلة فتحوا نيران اسلحتهم على مبنى ديوان محافظة ميسان، ولاذو بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية”.وبين المصدر، ان “الهجوم تسبب بأضرار مادية في واجهة البناية، فيما قامت القوات الامنية بفتح تحقيق موسع بالحادث لمعرفة ملابساته”.

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