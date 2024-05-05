مصدر أمني: أبو ريشة يسلم نفسه للقضاء

مصدر أمني: أبو ريشة يسلم نفسه للقضاء
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- افاد مصدر امني ،اليوم الاحد ،ان المدعو احمد ابو ريشة قد سلم نفسه الى القضاء بعد صدور مذكرة اعتقال ضده  بجريمة المادة 4 إرهاب والتي جاءت وفق وثائق وشواهد وتسجيلات صوتية وصورية لدعمه الإرهاب قدمها أحد شيوخ الانبار إلى القضاء،واوضح المصدر ان ابو ريشة سلم نفسه الى احد مراكز الشرطة بعد صدور مذكرة اعتقاله ،وأكد المصدر ان أبو رئيشه سوف لن يحضر أمام القضاء وستغلق قضيته على طريقة خميس الخنجر ومشعان الجبوري ورافع العيساوي وآخرون.

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