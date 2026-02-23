مصدر أمني: إغلاق مخيم الهول في سوريا

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر أمني ، اليوم الاثنين، بإحراق مخيم الهول في سوريا وإزالته، عقب إعادة آخر وجبة من عوائل عناصر تنظيم داعش إلى العراق.وقال المصدر، إن “قوة تابعة لمجاميع الجولاني الارهابية أضرمت النار في مخيم الهول وأصدرت أوامر بإزالته، وذلك بعد تسيير آخر وجبة من عوائل داعش إلى مخيم الجدعة في محافظة نينوى”.وأضاف أن “الوجبة الأخيرة ضمّت 17 أسرة تضم 66 شخصاً، بينهم نساء صدرت بحق بعضهن أوامر قبض وفق المادة 4 إرهاب”، مبيناً أن “بين العائدين شخصيات توصف بأنها كانت تتولى مواقع قيادية داخل التنظيم”.وأشار المصدر إلى أن “توطين هذه الأسر في المناطق المحررة يثير مخاوف أمنية، لاحتمال تأثيره على الاستقرار”.