مصدر أمني: إلقاء القبض على (38) شخصا من جنسيات مختلفة داخل شاحنة

مصدر أمني: إلقاء القبض على (38) شخصا من جنسيات مختلفة داخل شاحنة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- افاد مصدر أمني، اليوم الخميس (5 كانون الأول 2024)، بالقبض على 38 شخصا من جنسيات  مختلفة داخل شاحنة قادمة من أربيل إلى بغداد.وقال المصدر ، إن “القوات الامنية تمكنت من القاء القبض على 38 شخصا من جنسيات مختلفة داخل شاحنة قادمة من أربيل إلى بغداد”.واضاف ان “المتهمين يحملون الجنسيات السورية والافغانية والشيشانية”، مبينا أنه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتسليمهم الى الجهات المختصة”.

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