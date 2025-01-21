مصدر أمني: استشهاد 4 ضباط من الجيش ومدير الامن الوطني لقضاء الطارمية بانفجار كدس عتاد

مصدر أمني: استشهاد 4 ضباط من الجيش ومدير الامن الوطني لقضاء الطارمية بانفجار كدس عتاد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بمقتل ما لا يقل عن 4 ضباط بينهم مدير الأمن الوطني في قضاء الطارمية وإصابة 5 آخرين في حصيلة أولية بانفجار كدس عتاد على قوة مشتركة بين الجيش العراقي وجهاز الأمن الوطني شمالي العاصمة بغداد.وقال المصدر ، إن “قوة مشتركة بين الجيش العراقي وجهاز الأمن الوطني كانت تنفذ عملية أمنية في قضاء الطارمية بعد ورود معلومات تفيد بوجود عناصر لداعش وكدس عتاد في المنطقة”.وأضاف، أن “القوة المشتركة أثناء تفتيشها للمنطقة انفجر كدس عتاد عليها، ما تسبب بمقتل 4 ضباط بينهم مدير الأمن الوطني في الطارمية، وإصابة 5 منتسبين في حصليه أولية قابلة للارتفاع”.

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