مصدر أمني: الحكومة ستفرض غرامات على اللاجئين اللبنانيين إذا لم يغادروا العراق

مصدر أمني: الحكومة ستفرض غرامات على اللاجئين اللبنانيين إذا لم يغادروا العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر أمني، السبت، إن “السلطات العراقية أبلغت اللبنانيين الموجودين في البلاد، بأن الأسبوع الحالي هو آخر مدة لهم للسفر المجاني إلى بلادهم”.وأضاف أن الإقامة المجانية الممنوحة اللبنانيين ستنتهي في يوم 20 شباط الحالي، ومع انتهاء فترة الإقامة المجانية سيتم بعدها فرض رسوم وغرامات مالية من قبل وزارة الداخلية على اللبنانين المتواجدين حاليا في العراق”.وأشار المصدر، إلى أن “اللبنانيين الموجودين في العراق يتراوح عددهم بين 5-7 الاف، موجودين في عدد من المحافظات وأكثرهم في كربلاء والنجف”، موضحاً أن “هؤلاء وصلوا إلى العراق أثناء الحرب الأخيرة بين إسرائيل ولبنان”.وكان العراق قد أعلن عن فتح حدوده الجوية والبرية أمام النازحين اللبنانيين الفارين من الحرب التي شنتها إسرائيل على بلادهم.

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