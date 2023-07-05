مصدر أمني: بأمر السوداني تغييرات بالمناصب في جهازي المخابرات والأمن الوطني

مصدر أمني: بأمر السوداني تغييرات بالمناصب في جهازي المخابرات والأمن الوطني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع، الأربعاء، عن تغييرات بالمناصب العليا في جهاز الأمن الوطني العراقي بناءً على أوامر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.وقال المصدر ، إن”التغييرات شملت:
_إنهاء تكليف ماجد علي حسين من مهام وكيل رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي لشؤون العمليات، ونقله إلى مستشارية الأمن القومي) بصفة (مستشار).
_تكليف أحمد سلمان داود بمهام الوكيل الأمني لجهاز الأمن الوطني.
_ إنهاء تكليف فالح يونس حسن من مهام الوكيل الاداري لجهاز الامن الوطني.
_ تكليف مثنى ارزوقي وهيب بمهام الوكيل الاداري لجهاز الامن الوطني.
_ تكليف صباح نوري أمين النعيمي بمهام مدير عام الدائرة الفنية في جهاز الأمن الوطني.
_ تدوير محمد عطا عبود جودة من منصب مدير عام دائرة أمن المحافظات في جهاز الأمن الوطني وكالة إلى منصب مدير عام دائرة أمن بغداد وكالة.
_ تكليف علي شمران خزعل مدير دائرة أمن البصرة في جهاز الأمن الوطني، بمهام مدير عام دائرة أمن المحافظات في جهاز الأمن الوطني”.

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