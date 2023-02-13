مصدر أمني حكومي:القبض على 1422 متهما بتجارة المخدرات جميعهم من ميليشيا الحشد الشعبي

مصدر أمني حكومي:القبض على 1422 متهما بتجارة المخدرات جميعهم من ميليشيا الحشد الشعبي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر أمني حكومي، اليوم الاثنين، حصيلة عمليات وزارة الداخلية الأمنية لشهر كانون الثاني الماضي عن القاء القبض على 1422 متهما بتجارة وترويج ونقل المخدرات جميعهم من منتسبي الحشد الشعبي.وقال المصدر،تم الإطاحة بعدد من تجار ومروجي وناقلي ومهربي المخدرات”. وأضاف أنه “حيث تمكنت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية من تنفيذ عمليات نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على (1422) متهما بتجارة وترويج ونقل وتهريب المخدرات من منتسبي الحشد الشعبي ونقل المخدرات بواسطة عجلات الحشد وضبط (63369) كيلو غرام من المخدرات بمختلف الأنواع و(522186) قرص مخدر ومؤثر عقلي خلال شهر كانون الثاني من عام 2023 “.

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