مصدر أمني: رفع تقريراً للقائد العام بشأن تفجير الطارمية

مصدر أمني: رفع تقريراً للقائد العام بشأن تفجير الطارمية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر أمني مطّلع، اليوم الخميس (23 كانون الثاني 2025)، عن رفع تقرير نهائي بشأن حادثة الطارمية إلى القائد العام للقوات المسلحة. وقال المصدر، إن “اللجنة العليا للتحقيق في ملابسات انفجار كدس الذي وقع في بساتين الطارمية قبل يومين استكملت إجراءاتها، وخرجت بنتائج مهمة تضمّنها تقرير موسّع رُفع إلى مكتب القائد العام للقوات المسلحة لتوضيح ما حصل”.وأضاف أن “التقرير اشتمل على نقاط رئيسية توضّح الحقائق والملابسات التي أحاطت بالحادث، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتُّخذت عقب الانفجار والخطة التي ستُعتمد مستقبلاً لمنع تكرار مثل هذه الحوادث”.وأشار إلى أن “التفجير أسفر عن استشهاد 5 أشخاص، بينهم 3 ضباط، وإصابة 8 آخرين”، مبينا أن “الأجهزة الأمنية ستعتمد سياقات محددة وصارمة للتعامل مع مثل هذه الحوادث والمتفجرات المبلّغ عنها”.

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