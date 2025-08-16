مصدر أمني: لايوجد انسحاب للقوات الأمريكية في العراق

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر أمني مطلع، السبت،أن “القوات الأمريكية ما تزال موجودة داخل القاعدة بكامل قوامها، ولم يُسجَّل أي انسحاب حتى الآن”، موضحاً أن “ما جرى الأسبوع الماضي هو عملية تبادل جزئي للقوات ضمن إجراءات دورية، ولا يحمل أي دلالات سياسية”.وبحسب المصدر، فإن القوات الأمريكية تواصل أعمالها وتدريباتها المعتادة داخل القاعدة، دون أي تغيير في حجم انتشارها أو مهامها، ما يجعل الحديث عن انسحاب وشيك “غير دقيق”.

