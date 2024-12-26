مصدر أمني ينفي قيام قوات “قسد”بتسليم 2500 داعشي في سجونها للعراق

مصدر أمني ينفي قيام قوات “قسد”بتسليم 2500 داعشي في سجونها للعراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- نفى مصدر أمني مسؤول، اليوم الخميس (26 كانون الأول 2024)، وجود نية لدى قوات سوريا الديمقراطية “قسد” تسليم 2500 معتقل في سجونها إلى الحكومة العراقية، فيما بين أن “خطرهم كبير وورقة تستخدم للضغط على بغداد”.وقال المصدر، إنه “لا توجد نية لتسليم المعتقلين من عناصر داعش في سجن الحسكة الواقع شمالي شرق سوريا إلى الحكومة العراقية في الوقت الحاضر، ولكن هي ورقة ضغط تستخدمهما لغرض الضغط على تركيا والفصائل السورية المعارضة”.وأضاف، أن “هناك مخاطر على سجن الحسكة المركزي الذي يضم الآلاف من المعتقلين من عناصر داعش العراقيين والأجانب، وأي هجوم تركي على شمال شرق سوريا قد يؤدي لهروب هؤلاء، وبالتالي بدأت قسد بإشاعة تسليم السجناء، لغرض ضغط العراق والمجتمع الدولي، لحل الخلافات بين كرد سوريا وأنقرة بعيدا عن التدخل العسكري”.يشار الى أن العراق تسلم اخر دفعة من الإرهابيين المعتقلين لدى قسد في الرابع والعشرين من نيسان العام الجاري، وبلغ عددهم أكثر من 200 عنصر.وكشف مصدر أمني عراقي، أن” الفرقة الثامنة في الجيش العراقي استلمت، ما لا يقل عن 200 عنصر من تنظيم داعش من قوات سوريا الديمقراطية”، مبينا أنه “من المتوقع أن تكون مع هذه الوجبة بعض عوائل مسلحي التنظيم، مضيفا، ان” العناصر نقلوا إلى قاعدة عسكرية، ومن ثم سيتم ترحيلهم إلى العاصمة بغداد للتحقيق معهم ومحاكمتهم”.وكانت قوات “قسد” قد أعلنت في شهر أذار من العام 2024، القضاء على آخر معاقل تنظيم “داعش” بعد سيطرتها على بلدة الباغوز على الحدود السورية العراقية.

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