مصدر إطاري:استبعاد الشطري من الترشيح لرئاسة الحكومة المقبلة

بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر في لجنة تقييم المرشحين لمنصب رئيس الوزراء التابعة للإطار التنسيقي، اليوم السبت، عن وجود اسماء جديدة مرشحة لمنصب رئاسة الحكومة العراقية الجديدة، مشيراً إلى تراجع حظوظ رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري، لعدم رغبة أطراف إطارية إسناد المنصب لشخصية أمنية.

وقال المصدر،إن “اللجنة المختصة بدراسة السير الذاتية لعدد من المرشحين، وجدت أن الأسماء المرشحة ينحدر أصحابها من كتل نيابية مختلفة، وآخرين من أحزاب متعددة، فضلاً عن بعض المرشحين المستقلين”، مبيناً أن “أغلب هؤلاء لا تنطبق عليهم معايير التنافس على منصب رئيس الوزراء”.

وأشار إلى “وجود عدد من المرشحين البارزين الجدد الذين انضموا إلى القائمة المصغرة، أبرزهم رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس هيئة المساءلة والعدالة باسم البدري، إضافة إلى محافظ البصرة أسعد العيداني، الذي دخل دائرة التنافس حديثاً، مع ترجيحٍ بارز باستبعاد رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري”.