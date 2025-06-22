مصدر إطاري:الحشد في أتم جاهزيته لضرب إسرائيل دفاعاً عن إيران

مصدر إطاري:الحشد في أتم جاهزيته لضرب إسرائيل دفاعاً عن إيران
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر إطاري رفيع المستوى ، الأحد، إنّ زعماء الإطار قد ابلغوا الجانب الأمريكي والأوروبي بكل شجاعة أن حكومة الإطار برئاسة محمد السوداني هي مع الجبهة الإيرانية ضد إسرائيل ومن تحالف معها، واضاف المصدر، ان زعماء الإطار وجهوا السوداني بإرسال كل ما تحتاجه إيران في حربها مع إسرائيل من مال ومعدات ومساعدات غذائية وطبية ، وأوضح،أنّ الإدارة الأمريكية شعرت بأنّ الكيان الصهيوني يواجه خسائر متزايدة أمام إيران، خصوصاً بعد الضربات الصاروخية التي طالت أهدافاً حساسة في عمق الكيان خلال الأيام الماضية، ما دفع واشنطن إلى التدخل المباشر عبر أسطولها الجوي لإنقاذه”.وبيّن أنّ “ما قامت به أمريكا هو رسالة واضحة للعالم بأنها تعتمد سياسة البلطجة والعدوان لتحقيق مصالحها ومصالح الكيان الصهيوني، دون أدنى اعتبار للقانون الدولي أو الأمن الإقليمي”.واكد المصدر ان فصائل الحشد على أهبة الاستعداد والجاهزية لتوجيه ضربات صاروخية ضد إسرائيل والقواعد الأمريكية في العراق.

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