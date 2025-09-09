مصدر إطاري:الكرسي “قبلة”السوداني على حساب السيادة والشعب

بغداد/ شبكة أخبار العراق-  أكد مصدر إطاري ،اليوم الثلاثاء،إن مشاركة السوداني في مؤتمر الناتو تعكس “محاولة واضحة لاسترضاء الغرب عبر تنازلات سياسية وأمنية لا تراعي المصلحة الوطنية”.وقال، أن “رئيس الوزراء يركز في هذه المرحلة على كسب دعم الغرب، ولو كان ذلك على حساب السيادة العراقية ومصالح الشعب، وهو ما يُمثل تهديداً خطيراً لمستقبل البلاد”.وأكد أن العراقيين بحاجة إلى “مواقف وطنية راسخة بدلاً من مساومات سياسية ومجاملات خارجية”.

