مصدر إطاري:المالكي رفض توسط الحلبوسي لدعم ترشيح(الجنابي) لرئاسة البرلمان

مصدر إطاري:المالكي رفض توسط الحلبوسي لدعم ترشيح(الجنابي) لرئاسة البرلمان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر في الاطار التنسيقي، اليوم الاحد، عن وساطة تقدم بها رئيس مجلس النواب المقال الى زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، بشأن دعم مرشح منصب رئاسة مجلس النواب.وقال المصدر ، إن “رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي قام بالتوسط عدة مرات لدى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لدعم مرشح حزبه زياد الجنابي لرئاسة مجلس النواب، الا ان المالكي رفض “.وأضاف، ان “الحلبوسي وحزبه تقدم يواجهان مأزقا كبيرا جراء التحالفات السياسية الجديدة المنافسة، سواء على منصب رئيس البرلمان وغيرها في المحافظات السنية”.وأشار الى، ان “النتائج الأولية لانتخابات مجالس المحافظات السنية أظهرت ارقاما جيدة للقوى السنية المنافسة لحزب الحلبوسي”. وبين ان “تلك القوى باتجاه اجراء تحالفات جديدة لغرض ابعاد حزب الحلبوسي من الاستحواذ على المناصب ومنها منصب رئاسة البرلمان”.

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