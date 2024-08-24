مصدر إطاري:تشكيل كتلة “القانون” في مجلس ديالى

مصدر إطاري:تشكيل كتلة “القانون” في مجلس ديالى
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر في ائتلاف دولة القانون، السبت، ولادة كتلة داخل مجلس ديالى باسم ائتلافه بعد لقاء نوري المالكي.وقال المصدر، ان “لقاءً موسعًا عقد بين رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ومحافظ ديالى واثنين من أعضاء مجلس المحافظة احدهما تركي العتبي تمخض عن 4 مقررات مهمة ابرزها دعم الحكومة المحلية ومباركة عودة تشكيل كتلة ائتلاف دولة القانون في المجلس والتي تتألف من عضوين بالوقت الحالي”.وأضاف أن “الكتلة منفتحة على بقية القوى من ناحية  التفاعل مع رغبة اي عضو بالانضمام اليها”، مستدركا بالقول “لكنها ستبقى داعمة وبقوة لتحالف الامن والاستقرار في مجلس ديالى والتي تتألف من قوى أخرى ابرزها العزم والسيادة والعصائب والاساس”.وأشار الى أن “محافظ ديالى مرشح ائتلاف دولة القانون، رغم انه مستقل، لكنه يحظى بدعمها بشكل مباشر”، موضحا ان “لقاءه مع المالكي جاء من اجل وضع خارطة طريق تفضي الى دعم جهود حل الازمات والمضي في تطبيق مفاهيم حكم تراعي حقوق كل المكونات وتعطي افاق جديدة للبناء والاعمار”.ويضم مجلس محافظة ديالى 7 جهات وأحزاب سياسية مختلفة، يتصدرهم بالمرتبة الاولى تحالف “ديالتنا الوطني” بـ4 مقاعد من اصل 15 مقعدًا، وهذا التحالف يعود لمحافظ ديالى السابق مثنى التميمي وهو احد أعضاء التحالف الفائزين بمجلس المحافظة، ويضم التحالف أيضا عضوا تميميا اخر، وهو رعد التميمي، وكذلك نائبين اخرين. ويضم المجلس أيضا، كلا من حزب تقدم 3 مقاعد، والسيادة 3 مقاعد، وعزم مقعد واحد، وهي كتل سنية، فضلا عن تحالف الأساس مقعد واحد، وتحالف استحقاق ديالى وهو يعود لهادي العامري بمقعدين، بالإضافة الى الاتحاد الوطني الكردستاني بمقعد واحد.

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