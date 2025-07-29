مصدر إطاري:دخول المسؤولين الإيرانيين للعراق لا يحتاج إلى أذن مسبق

مصدر إطاري:دخول المسؤولين الإيرانيين للعراق لا يحتاج إلى أذن مسبق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-أكد مصدر إطاري،الثلاثاء، ان زيارة المسؤولين الإيرانيين للعراق تأتي بدون اشعارمسبق للحكومة بأعتبار العراق وإيران دولة واحدة ومشروع واحد ،واضاف المصدر، ان السوداني سبق وأن أبلغ قائد قوات القدس اسماعيل قاآني بشأن دخوله للعراق لايحتاج إلى موافقات باعتباره قائدا للحشد الشعبي ومسؤولا عن ملف المقاومة الحشدوية في العراق.

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