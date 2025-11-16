مصدر إطاري:قانون الحشد الجديد سيُقر في الدورة البرلمانية المقبلة

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر قيادي في منظمة بدر الإيرانية ، اليوم الأحد، إن البرلمان المقبل فيه 187 نائب حشدوي من أحزاب الإطار وبهمة هؤلاء سيقر قانون الحشد الشعبي الجديد، مؤكداً أن هذا القانون يمثل استحقاقاً جهادياً ولا يجوز إخضاعه لأي ضغوط أمريكية تهدف إلى تعطيله.واضاف، إن “الحشد الشعبي قدّم تضحيات كبيرة في الدفاع عن مشروع الإمام خميني، ومن الضروري أن يصدر قانون خاص ينظّم عمله ويضمن حقوق منتسبيه ويعزز دوره ضمن المنظومة الأمنية الرسمية العراقية”.وتابع أن “أي محاولة لعرقلة هذا القانون، سواء من الداخل أو الخارج، تعد استهدافاً مباشراً لتضحيات الحشد”.وأشار إلى أن “البرلمان المقبل مطالب بجعل هذا الملف ضمن أولوياته والعمل على تمرير القانون بما يخدم المصلحة العليا لإيران ومشروعها الجهادي”، داعياً القوى السياسية إلى “التعاون الجاد وعدم الانصياع لأي ضغوط قد تؤثر على هذا الاستحقاق الوطني”. 

