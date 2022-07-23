مصدر إطاري:مرشحنا “جاهز” لرئاسة الحكومة المقبلة

مصدر إطاري:مرشحنا “جاهز” لرئاسة الحكومة المقبلة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد مصدر نيابي في الاطار التنسيقي , السبت , ان الإطار التنسيقي جاهز لاعلان مرشحه لرئاسة الوزراء وخلال ساعات حال توصل الحزبين الكرديين الى اتفاق فيما يتعلق بتسمية رئيس الجمهورية, مشيرا الى ان جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ستشهد مباشرة تكليف مرشح الاطار لرئاسة الحكومة .وقال المصدر ، إن “الاليات التي وضعها الاطار التنسيقي وتصفية مرشحي رئاسة الحكومة الى خمسة مرشحين سيتم انتخاب احدهم من قبل الهيئة العامة للاطار التنسيقي وخلال ساعات في حال توصل الحزبين الكرديين الى اتفاق فيما يتعلق بتسمية رئيس الجمهورية سواء الاتفاق على شخصية توافقية بين الحزبيين او عن طريق الانتخاب داخل قبة البرلمان “.وأضاف ان ” السبب الرئيسي لتأخير انتخاب مرشح الاطار هو انتظار حسم الكرد لمرشح رئاسة الجمهورية ولاتوجد أي خلافات داخل الاطار حول المرشحيين او الالية”.وأشار المصدر الى ان “جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ستشهد مباشرة تكليف مرشح الاطار لرئاسة الحكومة “.

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