مصدر إطاري: استمرار تعطيل حسم ملف رئاسة الجمهورية يُعد خرقاً صريحاً للتوقيتات الدستورية

نائب: الوفد الإطاري فشل في إقناع حزبي بارزاني وطالباني لحسم منصب رئيس الجمهورية
حزب طالباني: جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بعيدة جداً لغياب التوافق السياسي
مصدر كردي: الإطار منح حزبي بارزاني وطالباني (3)أيام لحسم منصب رئيس الجمهورية وخلاف ذلك البرلمان
اليوم..أسعار صرف الدولار=149500 ديناراً
العراق يرحب بوقف إطلاق النار الشامل بين الحكومة السورية وقوات قسد الإنفصالية
الفساد والفشل والرواتب الخيالية للحيتان والنفقات المبالغ فيها وراء ظنك معيشة المواطن
الحكم الإطاري الفاسد الفاشل حول البلد إلى (جمهورية الفقراء)
خبراء:العراق في وضع مالي خطير جداً
خبراء اقتصاد:العراق يعاني من فقر متعدد الابعاد والبلد نحو الانهيار الاقتصادي
الانتخابات انتجت برلمان مشتت وتعزيز الدور الإيراني
القنصل الإيراني في البصرة: الحشد الشعبي سيدافع عن خامنئي وإيران
نائب أمريكي للإطار: اختبروا حظّكم، وانظروا ماذا سيحدث؟ بالإصرار على بقاء المالكي
رشيد يصادق على تعيين الميليشياوي (علي تركي) محافظاً لبابل
الإطار الإيراني: عسى يموت الشعب العراقي من الجوع المهم الزعامة وانتفاخ الجيوب
الدكتاتوري الطائفي المالكي: طز بأمر ترامب سأبقى في منصبي حتى الموت!!
