مصدر إطاري: استمرار تعطيل حسم ملف رئاسة الجمهورية يُعد خرقاً صريحاً للتوقيتات الدستورية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر مسؤول من منظمة بدر الإيرانية، الثلاثاء ، أن القوى الكردية ارتكبت خروق واضحة للمهل الدستورية المتعلقة بملف رئاسة الجمهورية، مشيراً إلى أن هذه التجاوزات لم تتوقف عند حد معين بل تمادت بشكل يهدد المسار الدستوري في البلاد. وأضاف، إن “استمرار تعطيل حسم ملف رئاسة الجمهورية يُعد خرقاً صريحاً للتوقيتات الدستورية المنصوص عليها، ولا يمكن التعامل معه كخلاف سياسي عابر”، مبيناً أن “التجاوز على المهل الدستورية يُفقد المؤسسات شرعيتها ويؤسس لسابقة خطيرة في إدارة الاستحقاقات الدستورية”.وأضاف أن “المحكمة الاتحادية العليا مطالبة بالتحرك إزاء ما يجري من خروقات واضحة في هذا الملف، باعتبارها الجهة المعنية بحماية الدستور وضمان احترام نصوصه”، مؤكداً ضرورة منع أي محاولات للالتفاف على التوقيتات الدستورية أو إخضاعها للمساومات السياسية”.وأشار  إلى أن “التأخير المستمر في حسم منصب رئاسة الجمهورية ينعكس سلباً على استقرار العملية السياسية ويعرقل استكمال باقي الاستحقاقات الدستورية”، داعياً جميع القوى السياسية إلى “الالتزام بالدستور وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية.

