مصدر إطاري: البرلمان من يحسم منصب رئيس الجمهورية
 بغداد/ شبكة أخبار العراق-أفاد مصدر إطاري الثلاثاء، إن سيناريوهات حسم منصب رئيس الجمهورية بين الحزبين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني.لأن بعض اطراف البيت الكردي تسعى ان يكون منصب رئيس الجمهورية غير مرتبط بحزب او جهة معينة، على غرار مايحصل في البيت السني حيث شهدت الدورات الماضية تعاقب المنصب على اكثر من حزب داخل المكون”.وأضاف ان “الاتحاد الوطني متمسك بالرئاسة كونه يعتبر ذلك من حصته، خصوصا ان منصب رئيس الإقليم ورئاسة الوزراء في كردستان من نصيب الحزب الديمقراطي الكردستاني وبالتالي فأن التمثيل يكون لحزب طالباني في السلطة الاتحادية بمنحه رئاسة الجمهورية”.وبين ان “التحركات السياسية في حال عدم وصولها الى نتيجة بين الحزبين، فأن البرلمان سيكون صاحب الكلمة الفصل في ملف الرئاسة وسيختار من يجده مناسبا للمنصب من بين المرشحين”. 

