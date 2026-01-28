مصدر إطاري: الزعامة الإطارية ستجتمع مساء اليوم لترشيح البديل عن المالكي

 بغداد/ شبكة اخبار العراق- أفاد مصدر في الإطار التنسيقي، بأن قيادة الإطار وجّهت دعوة إلى أعضائها لعقد اجتماع طارئ في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، مساء اليوم الأربعاء. وقال المصدر ،إن الاجتماع يأتي “للتباحث حول موقف واشنطن الأخير حول العملية السياسية في العراق”.وأضاف أن جدول الاجتماع يتضمن ايضاً بحث ملف رئاسة الجمهورية.هذا التحرك جاء بعد منشور للرئيس الأميركي دونالد ترمب على منصة “تروث سوشيال” حذّر فيه من إعادة المالكي إلى رئاسة الوزراء، ملوّحاً بأن الولايات المتحدة “لن تساعد العراق” إذا جرى اختياره، وربط ذلك بتجربة حكمه السابقة وما رافقها من “فوضى وفقر”.ويأتي ترشيح نوري المالكي لولاية ثالثة لرئاسة الحكومة في ظل انقسام سياسي، بالنظر إلى أن ولايته السابقة انتهت عام 2014 وسط أزمات سياسية وأمنية كبيرة تزامنت مع اجتياح تنظيم داعش لمساحات واسعة من البلاد. وأثار الترشيح تحفظات لدى قيادات سنية، إذ حذّر رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي في تدوينة بتاريخ 19 كانون الثاني 2026 من العودة إلى “أيام عجاف مؤلمة”، داعياً إلى مراعاة “القبول الوطني”، في إشارة فُهمت على نطاق واسع على أنها اعتراض على إعادة المالكي.

