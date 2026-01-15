مصدر إطاري: ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة جريمة بحق العراق وأهله

مصدر إطاري: ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة جريمة بحق العراق وأهله
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر إطاري، اليوم الخميس، إن ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة من قبل الزعامة الإطارية جريمة بحق العراق وأهله وتأكيداً على أن القضاء العراقي مسيس 100% لأن المالكي هو من سلم ثلث العراق إلى داعش بأمر إيراني وشرعن الفساد والطائفية  واشرف على مجاز قتل العراقيين في ديالى والحويجة ومقتل 1330 شاب شيعي في مجزرة سبايكر وكل هذه الملفات على الرف القضائي لوجود الولائي فائق زيدان ،واكد المصدر انه يجب محاسبة المالكي وليس مكافئته.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *