مصدر إطاري يستبعد تشكيل حكومة جديدة بالقريب العاجل

مصدر إطاري يستبعد تشكيل حكومة جديدة بالقريب العاجل
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استبعد مصدر إطاري مسؤول، الأحد،ولادة الحكومة الجديدة في القريب العاجل، محذرا من املاءات الادارة الامريكية.وقال المصدر، ان “الحكومة الجديدة قد تحتاج الى المزيد من الوقت، ومن المستبعد ان يتم تشكيلها في القريب العاجل، خصوصا مع غياب التخطيط لولادة هذه الحكومة”.واضاف ان “المبعوث الامريكي للعراق مارك سافايا تحدث عن امكانية تعرض العراق الى مشاكل اقتصادية، بسبب الخلافات السياسية مابين المكونات الموجودة”.وبين ان “مبعوث ترامب الى العراق تدخل بملفات النزاهة والحشد الشعبي وفصائل المقاومة الحشدوية، واعتبر ان البيئة السياسية في العراق غير مكتملة كي تتفاوض مع ترامب، الامر الذي ينذر بحدوث مشاكل، في ظل محاولات المبعوث الامريكي لفرض شروطه على العراق”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *