مصدر إيراني: العراق يقاتل سياسياً من أجل حماية إيران وفؤاد حسين سيزور طهران يوم غد

مصدر إيراني: العراق يقاتل سياسياً من أجل حماية إيران وفؤاد حسين سيزور طهران يوم غد
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر إيراني ،السبت، إن زيارة فؤاد حسين ستستغرق يوماً واحداً سيلتقي خلالها نظيره الإيراني عباس عراقجي ومسؤولين آخرين. وأضاف، أن حسين سيبحث مع عراقجي والمسؤولين العلاقات الثنائية بين بغداد وطهران، ضد التصعيد الأمريكي ضدها. وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي المنتهية ولايته محمد شياع السوداني قد صرّح نهاية العام 2025، بوجود مساعٍ لعقد مفاوضات بين أميركا وإيران في العاصمة بغداد، وذلك خلال لقاء متلفز مع قناة “الميادين” اللبنانية التابعة لحزب الله اللبناني. بدورها رحبت وزارة الخارجية الإيرانية، بالوساطة العراقية لإحياء المفاوضات الثنائية بين طهران وواشنطن.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *