مصدر برلماني:إيران أبلغت السوداني والحلبوسي بعدم تمرير قانون الخدمة الإلزامية

مصدر برلماني:إيران أبلغت السوداني والحلبوسي بعدم تمرير قانون الخدمة الإلزامية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر برلماني،الثلاثاء، عن رفض  إيران قانون الخدمة الإلزامية في العراق.وقال المصدر، ان “قانون التجنيد الإلزامي مهم لكن لم يحسم اقراره في مجلس النواب لأغراض سياسية وحزبية بشكل مباشر وليس لأسباب أخرى والحقيقة تفرض علينا كشف كل الحقائق أمام الرأي العام”.وأضاف، أن إيران أبلغت محمد السوداني ومحمد الحلبوسي بعدم تشريع قانون الخدمة الإلزامية والاكتفاء  بالتعاقد لان “قانون التجنيد الإلزامي الموجود حاليا لدى الحكومة لن يعود الى أروقة البرلمان سواء في عام 2024 او 2025 او بعده” مبينا ان “البديل هي العقود التي طرحت من قبل إيران  ونفذت من قبل وزير الداخلية الحالي على مستوى وزارته ،واضاف المصدر، ان “تجرية وزير الداخلية عبد الامير الشمري في طرح اكثر من 30 الف عقد تطوع لمدة 3 سنوات وبرواتب محددة بديل مطروح تدعمه قوى عدة ليكون محل قانون خدمة العلم خلال الفترة المقبلة خاصة وانه يستقطب الراغبين بالعمل الامني وباعداد تتلائم مع الحاجة الفعلية”.

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