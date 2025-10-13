مصدر برلماني:اطلاق الترفيعات والعلاوات من قبل السوداني مخالفة قانونية ودعاية انتخابية له

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد مصدر نيابي، الاثنين، مخالفة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للقانون من خلال اطلاقه العلاوات والترفيعات في الفترة الماضية، لافتا الى استحالة اطلاقها من دون وجود جداول موازنة مصوت عليها في البرلمان.وقال المصدر، ان “ذهاب الحكومة في الفترة الاخيرة نحو اطلاق العلاوات والترفيعات تحمل في طياتها نوايا انتخابية لصالح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني”.واضاف ان “العلاوات والترفيعات لايمكن لها ان تطلق من دون وجود جداول موازنة مرسلة من الحكومة الى البرلمان ومصوت عليها داخل مجلس النواب، وهذا الامر لم يحدث”.وبين ان “اطلاق الترفيعات والعلاوات من قبل السوداني يمثل مخالفة قانونية، وهو الامر الذي اكدته وزيرة المالية في الفترة الماضية، وذلك بسبب عدم وجود جداول للموازنة مصادق عليها في مجلس النواب”.

