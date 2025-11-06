مصدر برلماني:السوداني خان العراق في ملف المياه مع تركيا

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر برلماني،الخميس، ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قدم النفط العراقي على طبق من ذهب لاردوغان في سابقة تاريخية من دون العودة الى مجلس النواب.وقال المصدر، ان “اردوغان وباقي القادة الاتراك غالبا مايعلنون ان برميل الماء يقابله برميل من النفط، والان فأن حكومة السوداني قدمت النفط العراقي على طبق من ذهب للجانب التركي”.واضاف ان “مافعله السوداني في ملف المياه يمثل تنازلا تاريخيا لم يحدث من قبل، بل حتى ان نظام صدام حسين قد رفض ذلك عندما طرح عليه سابقا”، موضحا ان “مسألة منح او وهب النفط لدولة اخرى يحتاج الى تشريع برلماني بتصويت ثلثي عدد البرلمان، وبخلافه فأنه يعد خرقا من قبل السوداني”.وبين ان “السوداني نفذ رغبة تركيا بجعل المياه مقابل النفط، وبالتالي فهو تنازل واضح عن ثروات العراق ومقدراته، رغم ان هناك تسويق اعلامي لقضية النفط مقابل المشاريع، في وقت لايحتاج فيه العراق الى مشاريع بقدر مايحتاج الى المياه”. 

