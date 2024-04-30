مصدر برلماني:العراق أصبح مركزاً إقليمياً ودولياً لتجارة المخدرات بدعم أمني وسياسي ولائي

مصدر برلماني:العراق أصبح مركزاً إقليمياً ودولياً لتجارة المخدرات بدعم أمني وسياسي ولائي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد مصدر برلماني، اليوم الثلاثاء (30 نيسان 2024)، على إمكانية تحول العراق الى بيئة نشطة لتجارة المخدرات بدعم من الحشد الشعبي وأحزابه ومرجعية السيستاني وعصابات الجريمة المنظمة .وقال المصدر، إن العراق تحول في ظل الدعم السياسي والأمني الولائي ومرجعية السيستاني الى بيئة نشطة لتجارة المخدرات، .وأضاف المصدر،هل من المعقول أن يدخل للبلد أطنان من المخدرات الإيرانية سنوياً؟،من جاء بها ووزعها ؟؟، وأكد المصدر أنها تدخل للعراق وتنقل بواسطة عجلات الحشد الشعبي غير الخاضعة للتفتيش وشيوخ حوزة النجف وكربلاء وزعماء الفصائل الولائية والزوار الإيرانيين وضباط الحرس الثوري ،وتابع المصدر، أن العراق بوجود الحكومة الإطارية والنفوذ الإيراني الكبير سيبقى مركزاً إقليمياً ودوليا لتجارة المخدرات .

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