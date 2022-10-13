مصدر برلماني:القوى السياسية غير متفقة على التصويت تجاه مرشح واحد لرئاسة الجمهورية

مصدر برلماني:القوى السياسية غير متفقة على التصويت تجاه مرشح واحد لرئاسة الجمهورية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر برلماني ،الخميس،ان القوى السياسية منقسمة حاليا وغير متفقة على انتخاب رئيس الجمهورية.وأوضح أن هناك فريقين الأول كل من حزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف السيادة وجزء من الإطار التنسيقي سيصوتون لصالح لطيف رشيد، مردفا بالقول إن الفريق الثاني كل من الاتحاد الوطني والجزء الآخر من الإطار وعدد من النواب المستقلين سيصوتون لبرهم صالح.من جهتها أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان عن تقديم طلب لسحب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية الى رئاسة المجلس، وهما كل من: ريير احمد، وعمر البرزنجي.

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