مصدر برلماني:المشهداني في طهران اليوم لتنفيذ اجندتهم

مصدر برلماني:المشهداني في طهران اليوم لتنفيذ اجندتهم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر برلماني، اليوم، بأن رئيس مجلس النواب العراقي الاطاري محمود المشهداني سيزور طهران اليوم.وقال المصدر، إن “المشهداني سيزور طهران اليوم على راس وفد نيابي”.وأضاف أن “المشهداني سيناقش عددا من الملفات المهمة المشتركة بين البلدين”.

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