مصدر برلماني:انتخاب رئيس البرلمان الجديد إلا بعد حسم المحكمة الاتحادية جلسة الانتخاب السابقة

مصدر برلماني:انتخاب رئيس البرلمان الجديد إلا بعد حسم المحكمة الاتحادية جلسة الانتخاب السابقة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر برلماني، اليوم السبت (27 كانون الثاني 2024)، سببين رئيسين يعرقلان انعقاد جلسة اختيار رئيس البرلمان اليوم.وقال المصدر ، ان “هناك صعوبة في عقد جلسة مجلس النواب، دون رفع الفقرة الأولى الخاصة بانتخاب رئيس المجلس”.واضاف المصدر، ان “السبب الأول يرتبط في عدم وجود اتفاق سياسي على مرشح واحد، إضافة الى وجود رغبة سياسية لتأجيل هذه الفقرة لحين بت المحكمة الاتحادية العليا بشأن الدعاوى المرفوعة أمامها بخصوص جلسة الانتخاب السابقة وما رافقتها من أحداث واتهامات”.

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