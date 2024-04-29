مصدر برلماني:تشكيل كتلة نيابية جديدة لدعم الحكومة الإطارية

مصدر برلماني:تشكيل كتلة نيابية جديدة لدعم الحكومة الإطارية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر نيابي ، الاثنين ، عن تشكل كتلة نيابية جديدة تحت مسمى كتلة “دعم الدولة”، مبينا ان الإعلان عن الكتلة الجديدة الخميس المقبل . وقال المصدر، ان ” كتلة نيابية جديدة تضم خمسة عشر نائبا لحد الان سيتم إعلانها على الأقل الخميس المقبل “. وأضاف ان ” الكتلة ستضم عددا من النواب من مختلف القوى السياسية وبعض النواب الذين يدعون الاستقلالية وهم غير ذلك، مبينا ان ” الهدف من تشكيل الكتلة هو دعم إجراءات الحكومة الخدمية”.

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