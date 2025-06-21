مصدر برلماني:تهاون حكومة السوداني وراء التجاوزات الكويتية على السيادة العراقية

مصدر برلماني:تهاون حكومة السوداني وراء التجاوزات الكويتية على السيادة العراقية
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 بغداد/ شبكة لأخبار العراق-أفاد مصدر برلماني، السبت، إن “سلوك وزارة الخارجية العراقية المتسم بالصمت وقلة التحرك شجّع الكويت على الاستمرار في التعدي على السيادة العراقية، لا سيما في منطقة خور عبدالله التي تطفو على بحيرة نفطية تمثل أهمية استراتيجية واقتصادية للبلاد”.وأضاف المصدر، أن “الخارجية العراقية مطالبة اليوم باتخاذ خطوات جدية ورفع شكوى رسمية إلى الهيئات الدولية لوقف هذه التجاوزات”، مشدداً على أن “الخارجية الكويتية تحركت بفاعلية لكسب دعم عربي ودولي، رغم أن موقفها القانوني ضعيف، بينما الخارجية العراقية لم تُفعّل أدواتها رغم مشروعية مطالبها”.ودعا المصدر البرلماني الحكومة المركزية إلى “فتح تحقيق عاجل في ملف تجاوزات الكويت واستغلال جميع الوسائل القانونية والدبلوماسية لاسترداد كامل الحقوق العراقية وضمان تشغيل منفذ خور عبدالله بطاقته الكاملة تحت السيادة العراقية”.

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