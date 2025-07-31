مصدر برلماني:حكومة الإقليم ما زالت غير ملتزمة بقانون الموازنة ولا حتى بالاتفاقات

مصدر برلماني:حكومة الإقليم ما زالت غير ملتزمة بقانون الموازنة ولا حتى بالاتفاقات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر برلماني، اليوم الخميس، أن حكومة إقليم كردستان لم تلتزم بتعهداتها تجاه الحكومة الاتحادية، متهماً أربيل باتباع سياسة المراوغة والتهرب المستمر من الالتزامات القانونية والدستورية.وقال المصدر، إن “الحكومة الاتحادية أوفت بجميع التزاماتها ومستحقاتها المالية تجاه الإقليم، لكن حكومة أربيل لم تبادر إلى تنفيذ التزاماتها، خصوصاً فيما يتعلق بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية”، مشدداً على أن “الخلل واضح ومصدره حكومة الإقليم، وليس بغداد”.وأضاف أن “التهرب المستمر من تنفيذ الاتفاقات لا يخدم المواطن الكردي، بل يزيد من معاناته”، محمّلاً “الأحزاب الحاكمة في الإقليم مسؤولية التدهور المعيشي الذي يعاني منه المواطن الكردي اليوم”.

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