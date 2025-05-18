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مصدر سياسي:السوداني باع العراق “تفصيخ”من أجل الولاية الثانية
العوادي:العراق سيكون لاعبًا إيجابيًا لمعالجة القضايا العربية العاجلة
بالوثيقة..الجامعة العربية تدعم ترشيح العراق لرئاسة الدورة 86 للجمعية العامة للأمم المتحدة
الخزانة الأمريكية :العراق خارج قائمة العشرين الكبار للسندات الأمريكية
البارزاني “يتوقع” أن يشهد العراق مستقبلاً أفضل
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غوتيريش:إنتهاء بعثة الأمم المتحدة في العراق نهاية العام الحالي
مصدر برلماني:خيبة أمل تصيب حكومة السوداني بسبب التمثيل الضعيف لمؤتمر القمة
مصدر حكومي:قاآني أمر السوداني تضمين الرغبات الإيرانية في مؤتمر القمة العربية
السوداني:زيارة ترامب لدول الخليج أثرت على مؤتمر قمة بغداد والمشاريع الاقتصادية التي ينفذها العراق هي لخدمة إيران
السوداني:لن “نعترف بإسرائيل نهائياً “
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- اذاعة INN