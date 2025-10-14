مصدر برلماني:قلق دولي بشأن المقاطعة الشعبية الكبيرة للانتخابات المقبلة

مصدر برلماني:قلق دولي بشأن المقاطعة الشعبية الكبيرة للانتخابات المقبلة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر برلماني، الثلاثاء، إن “تزايد مؤشرات العزوف الشعبي عن المشاركة الانتخابية أصبح موضع اهتمام وقلق لدى العواصم الغربية والمنظمات الدولية، لما يعكسه من تراجع واضح في ثقة المواطنين بالعملية السياسية ومخرجاتها”.وأوضح أن “الانخفاض الملحوظ في الحماس الشعبي للمشاركة يُقرأ دوليا كمؤشر خطير على هشاشة الاستقرار الديمقراطي في البلاد، خصوصاً وأن الانتخابات المقبلة كانت تُعوّل عليها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لترسيخ المسار الديمقراطي وتعزيز تمثيل القوى المدنية والشبابية”، مشيراً إلى أن “تصاعد دعوات المقاطعة يكشف استمرار الإحباط الشعبي من الأداء الحكومي ومن جدوى التغيير عبر صناديق الاقتراع”.

وأضاف المصدر، أن “القلق الدولي لا يرتبط فقط بنسب المشاركة، بل أيضاً بتأثير المقاطعة على الشرعية السياسية للنظام القائم، وهو ما قد يدفع بعض الدول والمنظمات إلى إعادة تقييم مواقفها ودعمها للعملية الانتخابية في العراق، وربما الدعوة إلى إصلاحات جذرية تسبق أي استحقاق انتخابي مستقبلي”.

وتواجه العملية الانتخابية في العراق منذ عام 2003 سلسلة من التحديات التي أضعفت ثقة المواطنين بها، بدءا من الاحتلال الإيراني للعراق وسرقة المال العام والفشل والتزوير وعمليات الاختطاف والقتل من قبل الميليشيات الحكومية وسيطرة الأحزاب المتنفذة على مفاصل الدولة، وصولا إلى ضعف تمثيل القوى المدنية والشبابية.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *