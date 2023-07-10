مصدر برلماني:لا حل للكهرباء في العراق إلا برفع يد إيران عنها

مصدر برلماني:لا حل للكهرباء في العراق إلا برفع يد إيران عنها
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد مصدر برلماني، الاثنين، عدم وجود حل لأزمة الطاقة في ظل وجود هيمنة إيرانية على ملف الكهرباء في العراق.وقال المصدر، إن ” ازمة الكهرباء ابتدأت منذ حكومة المالكي الاولى الذي احتفظ بملف الطاقة من خلال احتكار إيران لجميع التعاقدات وشراء غازها”. وأضاف ، ان ” إيران فرضت على المالكي والحكومات الشيعية الفاسدة الخائنة”.بان تعمل المحطات الكهربائية العراقية بالغاز الإيراني مع استمرار العراق بحرق غازه بامر من إيران ومرجعية السيستاني الفارسية وهذا ما حصل ومازال مستمرا لغاية الآن”. وأشار الى انه ” ليس هناك حل لازمة الكهرباء في العراق، الا برفع يد إيران عن ملف الكهرباء في العراق وأبعاد الوزارة من المحاصصة الطائفية.

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