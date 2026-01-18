مصدر برلماني: الإسراع في حسم ملف اللجان النيابية بحسب الاختصاص يُفعل العمل الرقابي

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر برلماني ،الأحد، إن  داخل مجلس النواب،  يجب أن تتم وفق الاختصاص لضمان أداء رقابي وتشريعي فاعل. وأضاف، إن “تأخير حسم اللجان النيابية ينعكس سلباً على عمل البرلمان”، مبينا أن “اعتماد مبدأ الاختصاص في توزيع النواب على اللجان سيعزز من كفاءة الأداء ويحقق النتائج الملموسة”. وتابع أن “المرحلة المقبلة تتطلب تفعيل دور اللجان بشكل أكبر لمتابعة الملفات الخدمية والاقتصادية والأمنية”، مؤكدا أن “حسم هذا الملف يمثل خطوة أساسية في تنظيم عمل المجلس”.

