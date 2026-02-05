مصدر برلماني: البرلمان سيحسم منصب رئيس الجمهورية

مصدر برلماني: البرلمان سيحسم منصب رئيس الجمهورية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر برلماني مطلع، اليوم الخميس ، أن الجلسة المزمع عقدها الأسبوع المقبل ستشهد حسم ملف انتخاب رئيس الجمهورية في حال عدم التوصل إلى مرشح توافقي بين القوى السياسية، مؤكدا أن أعضاء مجلس النواب سيضطرون إلى التصويت المباشر لاختيار من يمثل المنصب. وقال المصدر ، إن “إصرار الحزبين الكرديين على التمسك بمرشحيهما، فؤاد حسين ونزار أميدي، سيؤدي إلى انتهاء الجولة الأولى من التصويت دون حصول أي منهما على أغلبية الثلثين المطلوبة دستوريا ، لافتا الى أن ” هذا السيناريو سيدفع البرلمان إلى الانتقال نحو الجولة الثانية من التصويت”. وأضاف أن “الجولة الثانية ستحسم وفق قاعدة الأغلبية البسيطة (النصف زائد واحد) وهو ما يعني أن المرشح الذي يحصل على أكثرية الأصوات سيعتبر الفائز بمنصب رئيس الجمهورية ، مشيرا إلى أن “هذا الخيار سيضع القوى السياسية أمام مسؤولية كبيرة في حسم الاستحقاق الدستوري بعيدا عن التعطيل”.ولفت المصدر إلى أن “المرحلة المقبلة تتطلب توافقا سياسيا واسعا لتجنب الانقسام لكن في حال استمرار الخلاف فإن البرلمان سيستخدم صلاحياته الدستورية لحسم المنصب عبر التصويت المباشر ، مؤكدا أن “الجلسة المرتقبة ستكون مفصلية في تحديد مسار العملية السياسية وتشكيل الحكومة الجديدة”. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *