آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
مصدر برلماني: الحلبوسي أبعد الكفاءات من رئاسة اللجان النيابية
بالوثيقة..نائب يوجه كتابا إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول أعداد المستشارين
حزب بارزاني:سنغير من هيكلية المحكمة الاتحادية بما يخدم مصالح حكومتنا البارزانية
رشيد يدعو إلى حسم ملف النازحين وغير مسموح ببقاء الملف مفتوح
السفيرة الأمريكية تدعو إلى بناء منظومة كهرباء وطنية لاتعتمد على دول الخارج
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
السفيرة الأمريكية تدعو إلى بناء منظومة كهرباء وطنية لاتعتمد على دول الخارج
العامري والخزعلي:لن نسمح بمنع وصول الدولار إلى إيران
النفط النيابية:مشروع قانون النفط والغاز ما زال على الرف الحكومي
الاستثمار النيابية :س”نعمل” على منع سيطرة الأحزاب على المشاريع الاستثمارية
السوداني: إعفاء قتلى وجرحى الحشد من الديون التي بذمتهم للمصارف الحكومية والأهلية
-
- رياضية
- تحقيقات
- متابعات خاصة
العراق دولة أسيرة بيد إيران
الحشد الشعبي النسخة الثانية من الحرس الثوري بعد تأسيس “شركة المهندس”
(22) ألف مواطن عراقي أعدمهم الحشد الشعبي بدون ذنب بعد اختطافهم ..أين القضاء والحكومة من ذلك؟
(82) ألف فضائي في الحشد الشعبي رواتبهم تذهب إلى جيوب زعمائه وإيران
عودة نواب رئيس الجمهورية هدر مالي بغطاء دستوري
-
- منوعات
- صورة وتعليق
بالوثيقة..رفع دعوى قضائية ضد محافظي البنك السابق والحالي بجريمة الفساد
الحلبوسي يسافر إلى الجزائر تاركا مطالب النواب والشعب بعقد جلسة لمناقشة أرتفاع سعر صرف الدولار
إنطلاق التظاهرة أمام البنك المركزي للمطالبة بتخفيض سعر صرف الدولار وعدم تهريبه إلى إيران
رشيد لسفراء الاتحاد الأوروبي وأمريكا:س”نوفر”العيش الكريم للمواطن العراقي
تظاهرة شعبية أمام مبنى البرلمان ضد الحلبوسي
-
- اذاعة INN