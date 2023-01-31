مصدر برلماني: الحلبوسي أبعد الكفاءات من رئاسة اللجان النيابية

مصدر برلماني: الحلبوسي أبعد الكفاءات من رئاسة اللجان النيابية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر نيابي، الثلاثاء، عن كواليس انتخاب رؤساء اللجان النيابية يوم امس، مبينا ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونائبيه  مارسوا ضغطوا باتجاه اختيار الشخصيات وفقا للمصالح الحزبية. وقال المصدر ، ان”التوافق على اختيار رؤساء اللجان النيابية جرى في غرفة خاصة داخل البرلمان وبتوجيه من الحلبوسي”. واضاف ان “الحلبوسي ونائبيه مارسوا الضغوط لانتخاب من يرغبون به وفقا لمصالح واتفاقيات حزبية ، فيما تم ابعاد المهنيين والشرفاء “. واشار الى ان “انتخابات لجنة العمل النيابية جرت ثلاث مرات متتالية من اجل صعود القيادية في تحالف السيادة ناهدة الديني”، مؤكدا ان” التذمر السياسي والنيابي تزايد خلال الايام الماضية بسبب الضغوط التي يمارسها الحلبوسي وهيئة الرئاسة من اجل اختيار  رؤساء للجان النيابية بعيدا عن الاختصاص ووفقا للمصالح الشخصية “.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *