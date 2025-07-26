مصدر برلماني: الخزي والعار يلاحق خونة العراق بائعي قناة خور عبدالله العراقية

مصدر برلماني: الخزي والعار يلاحق خونة العراق بائعي قناة خور عبدالله العراقية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر برلماني، السبت، إن الكويت هددت كل من نوري المالكي ومحمد السوداني وفائق زيدان وهادي العامري والإيراني الكويتي محمد بحر العلوم وهوشيار زيباري بنشر فديو تسلمهم الرشاوي من الكويت مقابل بيع قناة خور عبدالله العراقي ، واضاف المصدر، ان آخر لقاء لفائق زيدان  مع المسؤولين الكويتين  أكد لهم أنه سيعين رئيسا جديدا للمحكمة الاتحادية لاتمام صفقة البيع ، وتابع المصدر ، ان إيران على علم بصفقة البيع لكون الصفقة ستجعل العراق بلا ساحل بحري ويخسر المشاركة في حقل الدرة النفطي والغازي،والعراق الآن محاصر من قبل تركيا والكويت جراء حكم الخونة. 

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