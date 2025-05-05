مصدر برلماني: القوانين المهمة سترحل للدورة القادمة

مصدر برلماني: القوانين المهمة سترحل للدورة القادمة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  افاد مصدر برلماني ،اليوم الاثنين، ان البرلمان الحالي فاشل وفاسد ودوره الرقابي والتشريعي مفقود منذ تولي محسن ولايتي رئاسته المؤقتة ثم محمود المشهداني الإطاري ، وأضاف المصدر، ان ما تبقى من عمر البرلمان التشريعي لن يكون كافيا لتمرير القوانين المهمة التي تحتاج الى قراءة ومناقشة لأكثر من جلسة ومن ثم التصويت عليها، وبالتالي فان القوانين المهمة سترحل الى الدورة البرلمانية المقبلة”.وبين ان “ملف تأجيل تمرير القوانين المهمة قد لايخلو من الضغط السياسي، خصوصا ان المدة المتبقية للمجلس قصيرة ولن يكون بمقدوره تمرير قوانين عبر عقد اكثر من جلسة خلال الفترة الحالية”. 

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