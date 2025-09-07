مصدر برلماني:(98) تريليون ديناراً العجز في الموازنة جراء فشل وفساد السوداني وحكومته

 بغداد/ شبكة أحبار العراق- حذر مصدر برلماني، اليوم الأحد (7 ايلول 2025)، من تداعيات العجز المالي القياسي الذي تمر به موازنة العراق، مشيرًا إلى أن هذا العجز يهدد دفع الرواتب والمستحقات المالية للموظفين والمتقاعدين.وقال المصدر، إن “عجز الموازنة وصل إلى 98 تريليون دينار، وهو أعلى عجز مالي في تاريخ العراق، خاصة وأن البلاد منذ عامين تعمل بلا موازنة فعلية، وكان من الخطأ الكبير إقرار الموازنة الثلاثية في ظل تقلب أسعار النفط التي أثرت بشكل كبير على شكل الموازنة”.وأضاف أن “السوداني دمر العراق فعلا خلافا لما يعلن ولغاية الان لم يلتزم بإرسال جداول الموازنة السنوية، ما أثر على عمل الوزارات التي تعمل بلا تخصيص مالي، وهذا العجز تسبب في تأخير دفع الرواتب، سواء للموظفين أو المتقاعدين، مما سيدفع الدولة للجوء إلى الاقتراض وزيادة العجز بشكل خطير”.وأكد  المصدر، أن “الحكومة لم تجد حلولًا للحد من العجز المالي، الذي يعد الأول والأعلى في تاريخ البلاد، إضافة إلى عدم توفر السيولة لمعظم الأشهر، مما يجعل الرواتب في خطر خلال الفترة المقبلة”.ويؤكد مختصون أن هذا العجز يعكس أثر غياب الموازنة السنوية منذ عامين، واعتماد الموازنة الثلاثية في ظل تقلب أسعار النفط، مما أثّر على قدرة الحكومة على تمويل الوزارات وصرف الرواتب في مواعيدها.وفي ظل نقص السيولة، يتوقع مراقبون أن تلجأ الدولة إلى الاقتراض لتغطية العجز، مما يزيد الضغط على الاقتصاد ويجعل الرواتب والمستحقات المالية في خطر خلال الأشهر المقبلة.

