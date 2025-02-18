مصدر حشدوي:الفياض في طهران لتفعيل استهداف القوات الأمريكية وضرب إسرائيل

مصدر حشدوي:الفياض في طهران لتفعيل استهداف القوات الأمريكية وضرب إسرائيل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مسؤول في هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء (18 شباط 2025)، عن أسباب زيارة رئيس الهيئة فالح الفياض إلى إيران واجتماعه مع المسؤولين هناك. وقال المصدر، إن “زيارة رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، إلى إيران بهذا التوقيت لها علاقة بقضية قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، الذي يراد التصويت عليه خلال الأيام المقبلة في مجلس النواب،وبين المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن “زيارة الفياض إلى إيران تأتي من أجل زيادة التنسيق والتواصل الأمني وتفعيل محور المقاومة واستهداف القوات الامريكية والاسرائيلية في حال استهداف ايران ، وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء (18 شباط 2025)، التقى رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض امين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وممثل خامئني “علي اكبر احمديان”.ووفقا لوسائل اعلام إيرانية،  فأن “الطرفين ناقشا العلاقات الثنائية وآخر الأوضاع في المنطقة والتهديدات المشتركة التي يتعرض لها البلدين”.

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